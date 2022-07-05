ابنة وفاء مكي في حالة حرجة.. والسيارة مهشمة بالكامل

صدمت الفنانة البحرينية وفاء مكي متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو لسيارة مهشمة بالكامل؛ إثر حادث سير مأساوي كانت ابنتها إحدى ضحاياه.

ابنة وفاء مكي في حالة حرجة

وشاركت وفاء مكي مقطع فيديو لآثار حادث السيارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه المركبة مدمرة بالكامل، مع تواجد رجال الشرطة في المكان، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لابنتها شهد بسبب حالتها الحرجة، وعلَّقت: "دعواتكم حق بنتي شهد حالتها حرجه".

كما نشرت مكي صورة لابنتها من داخل سيارة الإسعاف موصولة بالأنابيب، وكتبت: "يا الله انك تحفظلي بنتي"، وليس معروفًا ما إذا كانت الفنانة قد تواجدت في السيارة أم لا، حيث استمرت في نشر الصور ومقاطع الفيديو.

وأبدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم، فعلَّقت الفنانة البحرينة: "لا حول ولا قًوة الا بالله. الله يقومها بالسلامه ان شاءالله ويطمن قلبج عليها يارب".



كما نشرت الفنانة شذى سبت صورة للحادث، مُعلقة: "لا حول ولا قوة إلا بالله ابنة الفنانة وفاء مكي في حالة حرجة الله يشفيها ويعافيها ويطمن قلبج ياقلبي..إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

تدهور حالة وفاء مكي الصحية



والجدير بالإشارة إلى أن وفاء مكي كانت تعاني من حالة مرضية صعبة؛ دفع مجموعة من نجوم الفن في الوطن العربي لمناشدة السلطات البحرينية من أجل تأمين العلاج المناسب لها على نفة الدولة، نظرًا لتدهور حالتها الصحية.

وكانت الفنانة البحرينية قد طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم، وهو ما صدم محبيها خاصة أن إعلانها جاء مفاجئًا ولم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية سابقًا.

وشاركت وفاء مكي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صور لها مستلقيةً على سرير المستشفى، وكتبت: "دعواتكم استئصال ورم"، لكن لم تذكر طبيعة الورم ما إذا كان خبيثًا أم حميدًا.

الجدير بالإشارة إليه إلى أن آخر أعمال مكي مسرحية "لا تشنج"، لمخرجها حسين العويناتي وبطولة أحمد محلي وفاطمة عبدالرحيم، كما شاركت بمسلسل "عين الذيب"، لمخرجه محمد القفاص، في الموسم الرمضاني المنقضي.