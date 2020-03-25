ابن الراحل شعبولا يحذر من كورونا بأغنية (فيروس كورونا)

انتهى المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان (فيروس كورونا) من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوع من التوعية للجمهور المصري بالحذر من تفشي هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال أيام، حسب موقع اليوم السابع.

عدوية هو ابن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم الذي توفي العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغاني الشعبية الشهيرة منها (مواطن ومخبر وحرامي) و(بكره اسرائيل)، و(هبطل سجاير).