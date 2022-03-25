ابن حنان ترك يطلب الدعاء لوالدته و يتكتم على التفاصيل

تمر الفنانة المعتزلة حنان ترك بحالة صحية صعبة، حيث كشف ابنها آدم عن تعرض والدته لأزمة صحية دون أن يوضح الحالة أوالمرض المصابة به، وذلك عبر خاصية (ستوري) على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام)، وقال آدم نجل الفنانة حنان ترك : (أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي).

وكانت الفنانة حنان ترك ، قد طمئنت جمهورها، منذ فترة على حالتها الصحية هى وأسرتها، وكشفت أنها تتعافى وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا، وقالت عبر موقع (تويتر): (الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان).