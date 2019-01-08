ابن غادة عادل يقتحم عالم الفن بفيلم (العفريت)

شارك (عبدالله الهواري)، الابن الأكبر للمخرج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، صورة له عبر حسابه الشخصي على (انستجرام)، ظهر فيها من كواليس فيلم جديد له باسم (العفريت)، الذي يحترف من خلاله التمثيل.

ولم يكشف عبدالله الهواري، أي تفاصيل عن الفيلم الذي يعد أولى أعماله في السينما، واكتفى بالتعليق قائلًا: (فيلم العفريت قريبا 2019)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت غادة عادل قد عادت إلى مجدي الهواري، واستقرت العلاقة بينهما بعد إعلان الطلاق، ولم يكشف أي منهما جتى الآن إن كانت العلاقة قد عادت إلى الصداقة أم استمرار الزواج.