ابن كارينا كابور الطفل الأكثر شعبية في بوليوود يشارك والدته في هذا العمل..إليكم التفاصيل

كارينا كابور وابنها تيمور علي خان

انتشرت الأخبار في بوليوود حول مشاركة الطفل المحبوب في الهند تيمور علي خان في أول فيلم له مع والدته كارينا كابور والنجم أكشاي كومار، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات وردود الفعل الحماسية لمتابعة هذا العمل الجديد.

ومن المقرر أن يظهر تيمور علي خان للمرة الاولى في فيلم سينمائي إلى جانب والدته كارينا كابور في العمل القادم بعنوان "Good News"، ولن تكون مشاركته قصيرة، بل سيظهر لمدة 10 دقائق كاملة خلال الأحداث التي بدأ تصويرها بالفعل.

وأشارت تقارير صحفية أن صاحب العامين، أنهى تصوير مشهدين برفقة والدته، ويشارك أيضًا في هذا الفيلم كل من أكشاي كومار، كيارا أدفاني، وديلجيت دوسانجه.

يشار إلى أن تيمور علي خان استطاع أن يستحوذ على قلوب الكثيرين، وذلك بفضل والده سيف علي خان ووالدته كارينا كابور، حيث أنه دائمًا محاط بعدسات الكاميرات أينما ذهب، فأصبح منذ سن صغيرة جدًا الطفل الأكثر شعبية في الهند.