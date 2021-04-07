اتهامات لصناع مسلسل الطاووس بالاقتباس من العمل التركي فاطمة

طرحت الفنانة المصرية سهر الصايغ البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد الطاووس والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل ، حيث ستجسد فيه شخصية فتاة تتعرض للاغتصاب من قبل 5 أشخاص من ذو النفوذ.

ونشرت سهر الصايغ البرومو عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام ،وعلقت قائلة:"بسم الله توكلنا على الله ،البرومو الرسمي لمسلسل الطاووس".

وبمجرد طرح البرومو ،لاحظ الجمهور تشابه قصته مع قصة المسلسل التركي فاطمة والذي يدور حول فتاة والذي تجسد شخصيتها سهر الصايغ تتعرض للإغتصاب من قبل خمسة شباب أثناء حضورها حفل زفاف صديقتها ، حيث يقومون بتخديرها دون علمها واستدراجها لخارج الحفل والاعتداء عليها".

وتقوم بتيلغ الشرطة والتي تحاول وجود دليل ،ولكنها تنصدم بنفوذ عائلة الجناة الذي يحاولون الضغط عليها للتنازل بكل الطرق ،حيث يرصد المسلسل كيفية التلاعب بالقانون وأزمة محامي التعويضات وغيرهم.

وتفاعل الجمهور مع البرومو بشكل كبير، وانهالت التعليقات:' ده شبه المسلسل التركي فاطمة ، اي ده حاسس انى شفت القصة دي قبل مش ده مسلسل فاطمة التركي، القصة جميلة جداا بس مكررة ومش جديدة بس البرومو يشد".

ومسلسل فاطمة هو مسلسل تركي أُنتج عام 2010 تناول قضية مهمة وحساسة جدًا، وهي مشكلة الأغتصاب التي يعاني منها المجتمع التركي بل أيضاً الكثير من المجتمعات خاصاً المجتمعات العربية.

والعمل مقتبس من رواية تركية شهيرة تحمل نفس الاسم وتتحدث عن قصة حقيقية حدثت عام 1975، وهو من بطولة بيرين سات وأنجين أكيوريك ونخبة كبيرة من نجوم تركيا المميزين.

الجدير بالذكر أن مسلسل الطاووس ﺇﺧﺮاﺝ: رؤوف عبد العزيز وكريم الدليل وحوار محمد ناير وهو من بطولة جمال سليمان و سميحة أيوب و سهر الصايغ هبة عبدالغني فرح الزاهد يوسف الأسدي .



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