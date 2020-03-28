اتهام فيفي عبده بازدراء الأديان بسبب تعليق على أزمة كورونا (صور)

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة المصرية فيفي عبده، بازدراء الأديان، وعدم احترام الأنبياء، في تعليق لها على أزمة فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الآونة الأخيرة.

ونشرت فيفي صورة ساخرة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مكتوبًا عليها: "واحد ياكل تفاحة ويخرجنا من الجنة".

وأضافت: "وواحد ياكل خفاش ويخرجنا من الدنيا، إحنا عايشين نحاسب على المشاريب بقى ولا إيه؟!"، ثم أكملت منشورها بصورة لها مكتوبًا عليها جملتها الشهيرة "لا إسكوزي بقى".

وتسبب منشور فيفي عبده في هجوم ناري ضدها من قبل مستخدمي السوشيال ميديا عمومًا، ومتابعيها على وجه الخصوص، متهمين إياها بازدراء الأديان، وعدم احترام النبي آدم عليه السلام.

ومن بين التعليقات التي استنكرت منشور الفنانة المصرية: "حضرتك اللي كل التفاحة ده سيدنا آدم عليه السلام"، و"إيه واحد دي؟!،، آسمه آدم عليه السلام".

وكتب آخرون: "لما تتكلمي عن نبي تتكلمي بأدب"، و"يا ويلك من الله، بتتكلمي عن آدم عليه السلام"، و"إيه واحد دى إنتى حتهزري ده سيدنا آدم مينفعش يتألش عليه في هزار... مش كل حاجة ينفع نهزر فيها... امسحي الصورة أحسن أكيد مش قصدك"، و"إنتي بتتريقي على نبي؟؟!.

يذكر أن فيفي عبده اعتادت مؤخرًا على إثارة الجدل من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، الذي تخصصه لتقديم وصلات رقص من حين لآخر.

وسبق أن استخدمت فيفي، ألفاظًا بذيئة للهجوم على أحد الأشخاص الذي دعا للتظاهر في البلاد، ما جعلها عرضة للانتقادات من قبل متابعيها الذين رفضوا أسلوبها في الهجوم.

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