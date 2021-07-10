اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها و زوجها يرد...!!

رد الممثل أحمد العوضي على الأخبار المنتشرة مؤخرا حول اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها.

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): (طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم ).

وتابع: (لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه)، واعمالا لقول الامام الشافعي اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت)، حسب موقع في الفن.



وأضاف: (حملات التشويه المدفوعه والمستمره ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسه لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه ... ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير)، حسب موقع في الفن.

وأكمل العوضي رسالته كاتبا: (الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف).

وكانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قد نشرت شهادات حول قيام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها ومعاملتها بشكل غير إنساني ، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه ياسمين حتى الأن ، ولم تعلن إتخاذ أية إجراءات ضد مروجيه .

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اشتركا في بطولة مسلسل (اللي مالوش كبير) شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وبطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمود حافظ، أحمد الرافعي ومحمود ياسين.