احتفالات اليوم الوطني السعودي في برج خليفة

يُضيء برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً بالأخضر والأبيض، لوني علم المملكة العربية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89 في 23 سبتمبر.



للحصول على أفضل إطلالة والاحتفال بالطريقة الأمثل، توجّه إلى دبي مول حيث ستشاهد أيضاً العرض الخاصّ لنافورة دبي الراقصة على أنغام النشيد الوطني السعودي. ننصحك بالوصول باكراً، أو حجز طاولة في أحد مطاعم دبي مول المُطلّة على الواجهة المائية.

التاريخ 23 سبتمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ , عائلة , نمط حياة الموقع دبي مول رسم الدخول الفعالية مجانية