احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

تشارك دبي في الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89 في 23 سبتمبر، حيث تستضيف مجموعة من الحفلات والعروض الترفيهيّة لاستقبال الأشقاء السعوديين في المدينة. هل ترغب بالمشاركة مع عائلتك؟ إليك أبرز النشاطات التي تُقام في هذه المناسبة المميّزة.

عروض ألعاب نارية على الشاطئ

يستضيف "ذا بوينت" على نخلة جميرا و"ذا بييتش" في "جي بي آر" عروضاً رائعة للألعاب النارية احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تضم الوجهتان مجموعة متنوّعة من المطاعم المُطلّة على الواجهة المائية، حيث يُمكنك الاستمتاع بعشاء شهي برفقة العائلة.

التاريخ: 23 سبتمبر

عرض خيالي

يستعد عرض "تخيّل" في دبي فستيفال سيتي مول لتقديم نسخة مميّزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. احجز طاولة في أحد المطاعم المُطلّة على الواجهة المائية، واستمتع بهذا العرض المُذهل الذي يجمع بين النار والإضاءة والليزر على أنغام الموسيقى السعودية التراثيّة.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

احتفل مع النجمة بلقيس

تُحيي النجمة بلقيس فتحي حفلاً مميّزاً في سيتي ووك في 19 سبتمبر. بدأت النجمة المتألّقة مسيرتها الفنية منذ الصّغر وتحمل في جعبتها العديد من الأغاني الناجحة مثل "ها هاي" و"مبروك". ننصحك بالوصول باكراً إلى الموقع للاستمتاع بوجبة شهية في أحد المطاعم قبل بدء الحفل عند الساعة 9 مساءً.

التاريخ: 19 سبتمبر

شاهد حفل شمّا حمدان

تُحيي النجمة الخليجية شمّا حمدان حفلاً مميّزاً في لا مير في 20 سبتمبر. تُعدّ شمّا الفنانة الإماراتية الأولى التي وصلت إلى الجولة النهائية في برنامج "أرابز غوت تالنت" عام 2012، وأصبحت من أبرز النجمات على الساحة الموسيقيّة في المنطقة. تتميّز هذه الفنانة بقدرتها على العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية كالغيتار، والبيانو، والدرامز. شاهد حفلها المميّز في "لا مير" بدءاً من الساعة 9 مساءً.

التاريخ: 20 سبتمبر

عرض تراثي مُميّز

توجّه إلى دبي مول أو سيتي ووك في 19 و20 سبتمبر، حيث تستضيف الوجهتان عرضاً مميّزاً لفرق موسيقية تراثيّة سعودية احتفالاً باليوم الوطني السعودي. استمتع بتجربة تسوّق مُميّزة مع العائلة على أنغام هذه الموسيقى الرائعة!

التاريخ: 19 & 20 سبتمبر

إقامة فندقية بأسعار مخفّضة

تقدّم العديد من الفنادق في دبي عروضاً خاصّة بمُناسبة اليوم الوطني السعودي. احجز مسبقاً في فنادق ومنتجعات العنوان ووفّر حتى 20%، أو احصل على خصم 30% على الفلل والمُنتجعات المائية في منتجع أنانتارا نخلة دبي.

التاريخ: احجز مسبقاً للاستفادة من العروض

احتفالات برج خليفة

استعد لأمسية لا تُنسى في منطقة داون تاون دبي حيث سيتزيّن برج خليفة بلون العلم السعودي، فيما سترقص نافورة دبي على أنغام النشيد الوطني السعودي والموسيقى التراثيّة السعوديّة.

التاريخ: 23 سبتمبر

مرح عائلي في "آي إم جي" عالم من المغامرات

توجّه إلى "آي إم جي" عالم من المغامرات، المنتزه الترفيهي الداخلي الأضخم في دبي، واستمتع بالألعاب المليئة بالتشويق مع أبطال "مارفل" الخارقين، وشخصيّات "كارتون نتورك". اختتم يومك بوجبة شهية في أحد المطاعم، حيث يمكنك الحصول على خصم بقيمة 50 درهم بفضل قسيمة المأكولات المجانية التي تحصل عليها مع تذكرة الدخول.

التاريخ: 19 - 28 سبتمبر

عرض خيالي في "لا بيرل"

احجز تذكرتك لمشاهدة عرض "لا بيرل" لـ "فرانكو دراغون" واستمتع بتجربة استثنائيّة لا مثيل لها. حاز هذا العرض على شهرة واسعة في دبي، حيث يضمّ مجموعة من العروض البهلوانيّة، وعروض الدراجات النارية، وحتى الغوص لعمق 25 متراً على مسرح مائي رائع. لا تفوّت الاستفادة من عرض "بريميوم" العائلي الذي يتيح الحصول على تذاكر الدرجة الذهبية مقابل 299 درهماً للشخص، وبعد العرض يُمكنك قضاء أمسية مُميزة في أحد المطاعم الرئيسية الثلاثة في "الحبتور سيتي".

تجارب وخصومات رائعة في دبي مول

يمكن للأطفال الاستمتاع بأكثر من 40 نشاطاً ولعبة مستوحاة من الحياة الحقيقية في"كيدزانيا"، كما يمكنهم التزلّج على الجليد في حلبة دبي للتزلّج، والمشاركة بحصص تعليمية تحت إشراف مختصّين. هذا ليس كلّ شيء، يُمكن للجميع اكتشاف دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية مع بطاقات "أكوا نرسري" أو زيارة"فيرتشوال رياليتي بارك" الذي يضمّ مجموعة رائعة من الألعاب والتجارب مع بطاقة "سوبر 7". سيكون للأهل حصّتهم أيضاً حيث يمكنهم الحصول على كل ذلك مع خصم 20% على السعر الرئيسي. اختتم هذا اليوم المُميّز من خلال مشاهدة أحدث الأفلام في "ريل سينما" مع خصم 20% على السعر الرئيسي للتذاكر.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

احتفل مع "مِراس"

تستعد كافة وجهات "مِراس" للاحتفال باليوم الوطني السعودي. بالإضافة إلى سيتي ووك ودبي مول، تستضيف كلٌّ من جزيرة "بلوواترز" (19 - 20 سبتمبر)، والسيف، وبوكس بارك، ولاست إكزت (20 سبتمبر) فرقاً تراثيّة وموسيقيّة. يقدّم "ذا أوتلت فيلدج" أيضاً ورش عمل الرسم على الوجوه للأطفال، فيما تستضيف جزيرة "بلوواترز" نشاطات فنية وترفيهيّة في 21 و22 وعروض الرقص مع الأعلام من 19 حتى 23 سبتمبر.

التاريخ: عدّة تواريخ بين 19 و23 سبتمبر

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