احتفالات رأس السنة العائلية في دبي!

اكتشفوا عروض الألعاب النارية والاحتفالات العائلية برأس السنة في دبي (Shutterstock)

تحتفل دبي برأس السنة بطريقة مميزة، وتتضمن الاحتفالات عروض الألعاب النارية المذهلة والحفلات المليئة بالمرح وغيرها الكثير. أما إذا كنتم ترغبون بالاحتفال مع عائلاتكم، فقد جمعنا لكم أبرز النشاطات والفعاليات خلال هذه الأمسية.

نزهة مسائية

جهّزوا سلة من المأكولات وبعض الألعاب واستمتعوا بنزهة شاطئية مميّزة. يمكنكم قضاء أروع الأوقات في شواطئ دبي نهاراً، إلا أن جاذبية هذه الشواطئ مختلفة مساءً. استقبلوا عام 2019 مع عائلاتكم في شاطئ "كايت بيتش" أو شاطئ "بلاك بالاس"، وعند انتصاف الليل ستتمكنون من مشاهدة عروض الألعاب النارية الاستثنائية لبرج العرب.

أبرز الأماكن: شاطئ "كايت بيتش" وشاطئ "بلاك بالاس"

تجارب مذاقية في داون تاون دبي

يُعدّ داون تاون دبي ملاذاً مميزاً يتضمن العديد من التجارب المذاقية للعديد من المطابخ من مختلف أنحاء العالم. يمكنكم زيارة أحد مطاعم داون تاون دبي والتي تقدّم مجموعة متنوّعة من العروض الخاصة بليلة رأس السنة والتي تناسب كافة الأذواق. ننصحكم بالحجز في أحد المطاعم الخارجية على الواجهة المائية في دبي مول وسوق البحار للحصول على إطلالة مميزة لعروض الألعاب النارية في برج خليفة.

أبرز الأماكن: دبي مول، سوق البحار، برج بارك، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

استمتعوا بالاحتفالات الرائعة

احتفلوا برأس السنة في دبي فستيفال سيتي مول لمشاهدة عرض "تخيّل" المميّز والذي سيقدّم نسخة خاصة بهذه المناسبة. وسيكون هذا العرض العائلي أكثر إبهاراً حيث سيتخلّله أربعة عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة بدءاً من الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل. يمكنكم أيضاً الحجز في أحد مطاعم الواجهة المائية في المركز التجاري للاستمتاع بالعرض وتناول عشاء شهي.

أبرز الأماكن: فستيفال باي، ومطاعم الواجهة المائية في دبي فستيفال سيتي مول

حفلات عشاء أنيقة

استقبلوا العام 2019 في إحدى الاحتفالات الأنيقة المتنوعة التي تستضيفها دبي. يقدّم أتلانتس، النخلة حفل العشاء الملكي السنوي حيث يمكن للأهل والأطفال الاستمتاع بحفلتهم الخاصة. تتضمن الحفلة فرقة غنائية من 30 شخصاً وحفلة للصغار مستوحاة من الحياة البحرية وألعاباً مطاطية وسينما خارجية، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية لنخلة جميرا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استعد نادي الإمارات للجولف أيضاً لاستقبال العام الجديد من خلال حفلة عشاء مميزة، يتخلّلها عرضاً لأروع أغاني "كوين" و"أبّا" ليكمل "دي جي" النادي بعد ذلك إحياء الأمسية مع أروع المجموعات الموسيقية الراقصة. ويقدّم النادي للأطفال خصومات على التذاكر ليتمكن الجميع من الاحتفال معاً.

أبرز الأماكن: أتلانتس، النخلة ونادي الإمارات للجولف

احتفال وإقامة فندقية

لا تزال الفرصة أمامكم للاستفادة من العروض المتنوّعة التي تقدّمها فنادق دبي الفاخرة. فسواءٌ كنتم في دبي للزيارة أو مقيمين فيها، لا شك في أنها الفرصة المناسبة للاسترخاء والاستمتاع بالخدمات الفندقية العالمية.

تقدّم سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخية والتي تحولت إلى فندق عائم في دبي باقة مميزة للاحتفال بالعام الجديد حيث يمكن للعائلات الإقامة لليلتين والحصول على العديد من الخدمات الإضافية. ويقدّم كلٌ من "ليدو" و"بافيليون" بوفيه عالمي وموسيقى حية ويوجد منطقة مخصّصة للأطفال، بينما يستعد "ذا غراند لاونج" لاستضافة عرض "رويال فرايتي" الذي يتخلّله فرقاً موسيقية وعروضاً كوميدية وألعاب خفة.

أبرز الأماكن: كوين إليزابيث 2، أتلانتس، النخلة، ريكسوس النخلة دبي