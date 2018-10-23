بالفيديو: احتفال دبي بالنافورة الراقصة بعد إعلان زواج ديبيكا ورانفير سينغ رسميًا!

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ

على ما يبدو أن الجميع متحمّس ليوم الزفاف الخاص بالثنائي المحبوب ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، حيث أنه بمجرد الإعلان عن الموعد الرسمي للحفل المنتظر على صفحات التواصل الاجتماعي، لاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا من المعجبين في كل مكان.

وحتى نثبت ما سبق ذكره، تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل فيديو يدل على أن ديبيكا ورانفير لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الهند وخارجها، حيث تظهر في الفيديو جانب من الاحتفالات في مدينة دبي بواسطة النافورة الراقصة بعد الإعلان رسميًا عن موعد زفاف ثنائي بوليوود.

View this post on Instagram A post shared by DeepVeer News (@deepveer.news) on Oct 22, 2018 at 12:08pm PDT

وكان كل من ديبيكا ورانفير قد عقدا النية وأعلنا عن موعد حفل الزفاف الذي سيكون في الـ14 والـ15 من شهر نوفمبر، وحسب آخر الأخبار فقد تم تغيير مكان الحفل إلى مومباي بعد أن كان من المقرر أن يقام في بحيرة كومو في إيطاليا، وذلك بسبب أن بعض المدعوين لن يكونوا قادرين على السفر إلى هناك، لذا تم حجز فندق 5 نجوم داخل الهند وستبدأ الترتيبات قريبًا.