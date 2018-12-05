أحلام تعلق على أزمة (فستان رانيا يوسف)...فماذا قالت؟

أحلام

علّقت الفنانة الإماراتية أحلام على فستان الممثلة المصرية رانيا يوسف المثير الذي أثار جدلًا كبيرًا أثناء مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ورفضت أحلام التزام الصمت تجاه أحد التعليقات الذي دافع عن رانيا يوسف بعد الصورة التي نشرتها مجلة (فوج) العالمية ووصفت ما فعلته بالحرية وأن من حقها ارتداء ما تريد، وعلقت قائلة: (لا والله تأخذ راحتها).

وأضافت النجمة الإماراتية: (لماذا تعتذر الآن ما دام عليها أن تأخذ راحتها وتشعر بالحرية؟)

كما هاجمت أحلام إحدى الفتيات العربيات التي وجّهت كلاماً بذيئاً للمجتمع العربي، ووصفته بالمنافق الذي يدّعي القُدسية ويفعل كل ما يريد بالخفاء: (العرب أساطير في الموضة والبذاءة فقط يا مدام).

واعتذرت رانيا يوسف عن فستانها الجريء الذي ظهرت فيه ليلة ختام مهرجان القاهرة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري، وأن هناك مشكلة حدثت بـ(بطانة) الفستان أدت إلى أن تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيد من الخلف من جانب المصورين الصحفيين في المهرجان.