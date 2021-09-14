احمد فهمي قارن هنا الزاهد بكلبته "زيزي".. والمتابعون: "الشرع حلل أربعة"

دائمًا ما يثير الثنائي أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ضحك معجبيهم بسبب تعليقاتهم المضحكة والساخرة حول بعضهما البعض، فهم من أكثر الأزواج محبة بسبب عفويتهما.

وسخر الفنان المصري أحمد فهمي من نظارة زوجته هنا الزاهد ووضعها في موقف محرج، واستخدم لنكته كلبته "زيزي".

نشر أحمد فهمي صورة لهنا الزاهد عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" تظهر فيها مُرتديةً نظارتها الشمسية البرتقالية اليوم وإلى جانبها صورة للكلبة "زيزي" مُرتدية ذات النظارة، وأرفقها بتعليق: “نساء في حياتي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصورة وانقسموا بين منتقد لمقارنة زوجته الكلبة وبين من فهم نكتته، فكتبت إحداهن: “الله يصبرك ياهنا ليكي حق تغيري".

وكتبت اخرى: “ده انت واد سهن و داهيةٌ مبتخافش غير من كيداهن".

وعلَّق آخر: “هههههههههههه عادل اوي جايب للاتنين نفس النضارة".

وعلَّق أحدهم: “الشرع سمحلك بأربعة فاضل اتنين".

وكتبت إحداهن منتقدة: “«طب أنت كدا بتتغزل فيها ولا بتشتمها عشان أكون عارف بس".

ويجدر الإشارة غلى أن علاقة أحمد فهمي وكلبته قوية للغاية، فقد كشف الزاهد خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن مدى ارتباطه بها لدرجة أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة منها في بداية علاقتهما، إلَّا أنها تفهمت بعد ذلك مدى وفاء الكلبة تجاهه.