كريم فهمي يُنفذ مقلب 5 نجوم بشقيقه أحمد فهمي...فيديو!

ضحية الحلقة الجديدة من برنامج المقالب 5 نجوم كان الممثل المصري أحمد فهمي والذي لم يكن في باله أن شقيقه كريم هو أحد أعضاء فريق المقالب.

الحلقة التي عُرضت من ساعات كانت فكرتها حول سباق رالي يجمع بين سيارة يقودها أحمد إلى جانب الممثلة المصرية غادة عبد الرازق وسيارة منافسة يقودها أحد الشُبان، الأمور تبدأ بشكل طبيعي حتى يتم افتعال الحادث الذي يُظهر أن الشاب الذي في السيارة المنافسة يفقد السيطرة بسبب تلاحم بسيط مع سيارة فهمي لينتهي الأمر بموته حرقاً نتيجة الارتطام بالحائط وانفجار مولد الكهرباء.

رد فعل أحمد كان قوياً ومتماسكاً نوعاً ما بعد أن هم لإنقاذ الشاب ومحاولة إطفاء النار التي تلتهمه عن طريق "دعاسة" السيارة، وعلى الرغم من أن غادة كانت تصرخ طوال الوقت وتهتمه بالقتل إلا أنه نوعاً ما بقي متماسكاً.

الملفت أن أحمد قرر مباشرةً الإتصال بشقيقه كريم وطلب منه القدوم لمكان الحادث، ومن بعدها احتدم الشجار بينه وبين أحد الأفراد الذين تمكنوا من استفزازه عن طريق المطالبة بـ إعتقاله بغاية نقله للسجن بتهمة قتل الشاب. خلال هذه اللحظات كان قد خرج شقيقه كريم من وراء الكواليس ليعلن أن الأمر مجرد مقلب وسط غضب أحمد المتدارك نوعاً ما مع بعض الشتائم.

يذكر أن الممثل كريم كان قد أعلن منذ ساعات قليلة بمنشور عبر حسابه في انستقرام أن ضيفة حلقة الليلة هي النجمة اللبنانية نيكول سابا.



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