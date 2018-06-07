أبرز 7 نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي

اختاروا أفضل التجارب والفعاليات في دبي لنهاية الأسبوع

استكشفوا التجارب الثقافية الرائعة، وشجعوا اللاعب الرياضي المفضل لديكم، واتركوا الأطفال يعيشون أجمل اللحظات المليئة بالترفيه، وغيرها الكثير من النشاطات. اطلعوا على خياراتنا لأفضل سبع تجارب في دبي خلال نهاية الأسبوع.

عيشوا تجربة تسوّق رائعة وسط أجواء ثقافية

تجولوا في منطقة خور دبي التاريخية، وسط أجواء ثقافية وتراثية رائعة في سوق رمضان الليلي في السيف، الذي يحتفي بالشهر الفضيل مع أكشاك للمأكولات والمشروبات، ومنصات للفنون والحرف ولبيع الهدايا والتذكارات والأشغال اليدوية، وغيرها الكثير. وخلال نهاية الأسبوع تستضيف هذه الوجهة المميزة المزيد من التجارب مثل الرسم بالحناء، والحكواتي، وعازفي العود.

التاريخ: 18 مايو - 22 يونيو 2018

المكان: السيف

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تزلّجوا وارسموا وسجلوا الأهداف

جربوا التزلج على الجليد على حلبة دبي مول، وشاركوا في النشاطات العائلية في منطقة الحرف والفنون والتي تتضمن الرسم على السيراميك، وصناعة الفوانيس، والفنون الخشبية، والرسم على الوجوه، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأنوار الرمضانية. أما عشاق كرة القدم، فيمكنهم أيضاً المشاركة في منطقة شيفروليه لكرة القدم والتي ستقدّم جوائز يومية للفائزين.

التاريخ: 22 مايو - 12 يونيو 2018

المكان: دبي مول

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شجعوا أبطال العالم في الاسكواش

يعود أفضل لاعبي الاسكواش إلى دبي للتنافس في نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش، والتي ستقام هذا العام في نادي الإمارات للغولف، حيث تم تخصيص صالة زجاجية مصممة خصيصاً لاستضافة هذه الفعالية. وستشهد هذه البطولة مشاركة ألمع الأسماء في هذه الرياضة، والتي سيتنافس فيها أفضل ثماني لاعب ولاعبة في السلسلة العالمية للاسكواش على البطولة، وعلى جوائز بقيمة 160000 دولار أميركي.

التاريخ: 5 - 9 يونيو 2018

المكان: نادي الإمارات للغولف

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قابلوا مدهش

يفتح عالم مدهش أبوابه بنسخته الـ19 في مركز دبي التجاري العالمي خلال نهاية الأسبوع، حيث تعود هذه الشخصية التي يحبها الجميع محملّة بالمرح والكثير من الترفيه خلال الصيف. وسيتمكّن الأطفال من كافة الأعمار من استكشاف القاعات المكيفة والتي تضم العديد من التجارب التفاعلية ضمن منطقة العروض، ومنتزه الألعاب، والمُلتقى الصيفي، وسوق مدهش. وسيشهد هذا الصيف الكثير من المرح مع الألعاب، والكارتينغ، والعروض، وأكشاك الطعام، وتجارب التسوق وغيرها الكثير.

التاريخ: 7 يونيو - 25 أغسطس 2018

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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عيشوا تجربة رائعة تجمع بين الثقافة والترفيه

استريحوا قليلاً من التسوق في دبي مول بمتاجره التي يفوق عددها الـ1200، وعيشوا تجربة ثقافية بكل ما للكلمة من معنى في معرض "9 هجري"، والذي يضم تسع مناطق تضم العديد من المعروضات المستوحاة من الثقافة والتراث والدين الإسلامي، إلى جانب مجموعة من ورش العمل العلمية. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم المعرض أيضاً 99 عملاً فنياً تجسّد أسماء الله الحسنى موزعة في المركز التجاري.

التاريخ: 17 مايو - 15 يونيو 2018

المكان: دبي مول

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استكشفوا التراث والثقافة الإماراتية

عيشوا تجربة ثقافية شاملة خلال شهر رمضان الفضيل في إفطار مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري في حي الفهيدي التاريخي. يستضيف المركز الإفطار الثقافي في أحد منازل دبي القديمة، حيث ستتمكنون من تذوق أشهى المأكولات التقليدية، والقيام بجولة في مسجد الديوان المجاول والمشاركة جلسة نقاشية، تتم خلالها الإجابة على أسئلة الزوار.

التاريخ: 19 مايو - 12 يونيو 2018

المكان: مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري

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سافروا حول العالم في وقت قصير

تابعوا الفيلم الوثائقي المميز "ذا دنت" للفنان المصري باسم مجدي في الأسبوع الأخير لعرضه في مشروع "آرت جميل" في السركال أفنيو، والذي سيأخذكم في رحلة بين باريس ونيويورك وبراغ وكيبيك. يجمع "ذا دنت" بين الفيلم الوثائقي والمشاهد المصورة والنص المكتوب، ليشكل عملاً فنياً مختلفاً وفريداً.

التاريخ: 30 أبريل - 12 يونيو 2018

المكان: مشروع "آرت جميل" في السركال أفنيو

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