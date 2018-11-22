اختيار عليا بهات ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرًا في الهند..وبريانكا شوبرا في المركز الأخير!

نجمة بوليوود: عليا بهات

قطعت النجمة الهندية عليا بهات مسافة كبيرة في مسيرتها المهنية منذ أن بدأت تظهر في بعض الأعمال الفنية هنا وهناك، إلى أن أثبتت تواجدها بقوة في الساحة الفنية خلال فترة قصيرة جدًا، وذلك من خلال اختياراتها المتقنة للأدوار وشجاعتها في العديد من التجارب السينمائية، لتصبح اليوم من أفضل الممثلات في بوليوود.

وبحسب تقارير وأبحاث تم نشرها من قبل "YouGov's Influencer Index 2018"، عليا بهات كانت من بين أكثر 10 أشخاص مشهورين ومؤثرين في الهند.

وكانت النتائج قد تم حسابها بناء على المعدل العام للوعي، وقابلية الجمهور للشخص، والثقة والتأثير على المستوى الفردي، وتضمنت هذه القائمة نجوم كثر مثل أميتاب باتشان الذي تصدر القائمة، ولحقته في المركز الثاني النجمة ديبيكا بادوكون، وأكشاي كومار في المركز الخامس، واستطاعت عليا بهات ان تحظى بالمركز التاسع ولحقتها في المركز الأخير بريانكا شوبرا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أصبحت عليا بهات الشخص الأصغر سنًا المتواجد في هذه القائمة التي تضمنت نجوم آخرين مثل شاروخان وعامر خان والعديد من الأسماء الأخرى.

على الصعيد الفني، عليا ستشارك في الموسم القادم من "Gully Boy"، برفقة رانفير سينع، وتنشغل حاليًا في التصوير لفيلم "Kalank"، بالإضافة إلى عمل آخر وهو فيلم "Brahmastra".