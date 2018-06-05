خطأ في مسلسل نسر الصعيد وحذف المشهد كاملًا والسبب..!

محمد رمضان ودرّة في "نسر الصعيد"

عاد من جديد مشاهدو مسلسل "نسر الصعيد" في رصد خطأ غريب وقع فيه صناع العمل، يخص المشهد الذي تتفقد فيه الفنانة درة تليفون زوجها "زين" وتقرأ إحدى الرسائل.

ليس هذا فقط ما رصده المشاهدين، فأيضاً عندما رصدت الكاميرا رسائل تليفون زين، نجد أن الرسالة الأولى قبل فتحها مكتوب من الخارج فيها: "عاوز تعرف مين اللي قتل مريم..أنت اللي قتلتها"، بينما عندما فتحت درة الرسالة لقراءتها لم تجد الكلام مكتوب هكذا، مكتوب فقط: "عايز تعرف مين اللي قتل مريم" فقط دون "أنت اللي قتلتها".

وتداول مشاهدو مسلسل "نسر الصعيد" صوراً للخطأ الاخراجي على نطاق واسع، بينما أكد آخرون أن المشهد محذوف من قناة DMC وعرض فقط على القنوات الخليجية.

وفسر البعض هذا التصرف، وفقاً للتقارير الصحفية التي قالت أن كثرة أخطاء مسلسل "نسر الصعيد" فور عرضه، دفعت المخرج محمد سامي لإعادة مونتاج الحلقات من جديد، ولهذا ربما حذف من القنوات المصرية بينما لم يتم تفقد النسخ المرسلة للقنوات الخليجية.

والجدير ذكره، أن بطل مسلسل "نسر الصعيد" محمد رمضان كان قد أثار الجدل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل عندما وصف زملائه في السباق الرمضاني بـ "الأغبياء" ووصف نفسه أنه رقم 1 في مصر حاليا دون منافس، فقام بعض الفنانين كأحمد السعدني وأمير طعيمة بالرد عليه وطلبوا منه أن يحترم مجهود زملاءه وأن يتواضع.

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