استبعاد روبي من بطولة (رمضان كريم) و طليقها المتهم الأول

نفى مصدر مقرب من كواليس تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل (رمضان كريم) ما تردد مؤخرا عن إصرار المخرج سامح عبد العزيز على استبعاد طليقته الفنانة روبي من بطولة العمل بعدما تسببت في الكثير من الأزمات أثناء تصوير الجزء الأول الذي واكب انهاء إجراءات طلاقهما، لافتا إلى أن اختيار نجوم الجزء الجديد يتوقف على السيناريو المقدم من المؤلف أحمد عبد الله، كما أن هناك حالات وفاة لبعض النجوم أبرزهم الفنان محمود الجندي، ولم يتحدد بعد هل سيتم استبدالهم بنجوم جدد أم تختفي شخصياتهم من أحداث الجزء الثاني، حسب موقع مجلة سيدتي.

المصدر نفسه أكد أن المخرج سامح عبد العزيز سيبدأ عقد جلسات عمل مكثفة المؤلف أحمد عبد الله لوضع الخطوط الرئيسية للعمل ومعرفة من سيستمر من نجوم الجزء الأول، وترشيح نجوم جدد لبطولة الجزء الثاني، على أن يتم الانتهاء سريعا من التحضيرات كافة وبدء التصوير للحاق بماراثون دراما رمضان 2020.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل (رمضان كريم) عرض عام 2017 وحقق نجاحاً لافتا حيث ناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تواجه الطبقة الشعبية والمتوسطة في الحارة الشعبية، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندي، و محمد لطفي.