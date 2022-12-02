استقبال الدي جي خالد بالسيوف في الرياض.. والأخير يتساءل"اين المقلوبة والزعتر؟"

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الهوليوودي ذو الأصول الفلسطينية "دي جي خالد" لحظة وصوله الى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض من أجل المشاركة في مهرجان مدل بيست.

استقبال حارّ بالسيوف للنجم الهوليوودي من أصول فلسطينة دي جي خالد

ظهر النجم العالمي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، بعد وصوله الى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حيث انه سيقيم حفل غنائي خلال موسم الرياض هناك ضمن فعاليات مدل بيست.

وكانت هناك فرقة سعودية تراثية تستقبل "دي جي خالد" وفي لحظة خروجه بدأت الفرقة والتي كانت ترتدي الأثواب البيضاء، بالتلويح بالسيوف والرقص على أنغام الموسيقى والدف السعودي.

أما عن ردّة فعل دي جي خالد فقد بدأ بالرقص وهو مبتهج بهذا الاستقبال الجميل كما أنه تناول السيف وبدأ بالرقص والتمايل على انغام الموسيقى معهم.

دي جي خالد يبحث عن المقلوبة والمأكولات العربية

ويبدو واضحاً بان النجم الهوليوودي من أصول فلسطينية من أكثر النجوم الهوليوودين ايماناً بأصوله العربية الفلسطينية، حيث تداول المتابعون مقطع فيديو له خلال نزوله من طائرته في مطار الرياض لحظة وصوله.

وبينما كان ينزل من درج الطائرة صرخ بأعلى صوته وهو يقول: "سلام، انا هنا أين هي المقلوبة والملوخية وأين هو الزعتر؟، هيّا أنا هنا".

وانتقل المتابعون الى التعليق على تصرف الفنان العالمية مشيدين بعفويته.