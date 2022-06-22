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دي جي خالد يحتفل في يوم الأب "بالمقلوبة الفلسطينية"

هيا حازم

هيا حازم

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 08:38
دي جي خالد
دي جي خالد

يحتفل العالم بيوم الأب او عيد الأب يوم 21 يونيو من كل عام والذي صادف يوم أمس الثلاثاء، حيث شارك العديد من النجوم ومشاهير العالم مجموعات من  الصور والفيديوهات التي تجمعهم بآبائهم وآبنائهم للاحتفال بهذه المناسبة من بينهم دي جي خالد

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حرص مغني الراب العالمي من أصول فلسطينية  على الاحتفال بهذه المناسبة العائلية المميزة بطريقة عفوية حرص من خلالها على استذكار اصوله العربي ونشر فيديو يكشف عن طريقة احتفاله بهذه المناسبة

دي جي خالد يحتفل بعيد الأب مع عائلته

نشر المغني ذو الأصول الفلسطينية  مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو يحتفل بيوم الأب إلى جانب اولاده.

وظهر دي جي خالد رفقة طفليه الصغيرين حيث كانوا يرتدون اللون الأبيض بينما كانوا يجلسون على طاولة المطبخ ووالدهم المغني العالمي الشهير يحمل بيده المقلوبة، حيث قام يقلبها على الطريقة العربية

واستمتع مغني الراب العالمي بيوم الأب بالمقلوبة الفلسطينية، حيث انتقل العديد من المتابعين الى قسم التعليقات للإشادة بهذا الاحتفال والذي يعود به الى أصوله الفلسطينية.

ومن المعروف عن مغني الراب العالمي استذكاره اصوله العربية بين فترة واخرى، حيث يحرص على هذا الأمر بشكل مستمر وعلى طريقته وأسلوبه الخاص والمختلف

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نبذة عن دي جي خالد

دي جي خالد أو خالد محمد عبّادي هو دي جي ومنتج فلسطيني الأصل من مدينة جنين تحديدًا كان يعرف باسم "الهجمة العربية" ولكنه قام باستبال لقبة بـ دي جي خالد وذلك بعد احداث 11 سبتمبر بشكل خاص حيث ان "الهجمة العربية" وصف كان من الممكن ان يضعه في العديد من المشاكل بعد هذا الحدث الكبير

وأصدر مغني الراب الشهير العديد من الألبومات الناجحة خلال مسيرته الفنية، والنجم الشهير من مواليد عام 1975، اطلق البومه the grateful أو الممتن عام 2017 محققا من خلال هذا الألبوم الكثير من الأرقام القياسية

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