دي جي خالد يرقص على أنغام اغنية لفنانة سعودية شهيرة

نشر الفنان العالمي من أصول فلسطينية دي جي خالد مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنية عربية خليجية، واشاد به عدد كبير من جمهوره الواسع.

الفيديو الطريف لـ دي جي خالد

شارك دي جي خالد مع متابعينه عبر حسابه الخاص على "انستغرام" مقطع فيديو وهو متوّجه للمطار وذلك من اجل جولته الغنائية التي يشارك فيها ويقدم من خلالها حفلات في أكثر من ولاية امريكية

وظهر النجم ذو الأصول الفلسطينية دي جي خالد في سيارته الفاخرة جدا وهو يستمع إلى أغنية "جاني الاسمر" للنجمة السعودية الراحلة عتاب بينما كان يرقص على انغامها لاكثر من دقيقة كاملة.

وحصد بالفنان الأمريكي من أصل فلسطيني على تفاعل كبير من قبل المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مشاهير الوطن العربي ومن ضمنهم الفنان محمد الشعيبي.

دي جي خالد يحتفل بـ مايكل جوردان

نشر الفنان العالمي الشهير مقطع فيديو خلال الساعات الماضية حيث كان يحتفل بها بعيد ميلاد لاعب كرة السلة الشهير مايلك جوردان حيث نشر صورة تجمعه به ووجّه له التهنئة عليها بهذه المناسبة المميزة حيث تربطه العديد من العلاقات الطيبة مع مشاهير العالم