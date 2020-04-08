استمتعوا يومياً مع "لايف فروم دبي"

لطالما كانت دبي وجهة للفعاليات المليئة بالمرح، ولا تزال، حيث يمكنكم الآن الاستمتاع بهذه الفعاليات عبر الإنترنت.

سواءً كنتم في المدينة أو خارجها، استمتعوا بعروض ترفيهية مباشرة يومياً مع جدول فعاليات دبي من خلال سلسلة #LiveFromHome على إنستغرام.

شاهدوا أروع المواهب في المدينة وأنتم في منازلكم، مع مجموعة من ورش العمل، وحصص الطهو، والمحادثات التفاعلية، والتفاعلات التعليمية، وغيرها الكثير.

زوروا صفحة @dubai_calendar على إنستغرام لتشاهدوا الفعاليات الافتراضية كل أسبوع. حوّلوا غرفة الجلوس إلى مسرح للمغنين، أو حضّروا أكلاتٍ شهية في مطبخكم مع أحد الطهاة، أو ابدعوا بالحرف مع أطفالكم، فهناك ما يناسب الجميع.

يمكنكم أيضاً الاستمتاع بحفل مميز مع مجموعة من الدي جي الذين سيقدّمون حفلاتٍ مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. امضوا وقتكم في البيت واستكشفوا التجارب المميّزة في دبي طيلة السنة.

اطلعوا على أحدث الفعاليات في دبي من خلال جدول فعاليات دبي، أو حمّلوا التطبيق.