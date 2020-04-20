حبيب اصلي انفر الجديد يخونها مع متحول جنسي!

تداولت الصحف التركية صباح أمس خبر دخول الممثلة التركية "اصلي انفير" بعلاقة حب جديدة تجمعها مع لاعب كرة السلة "كريم تونسيري" البالغ من العمر 41 عامًا.

وفي التفاصيل، تقابلت أصلي مع كريم قبل شهر في حفل منزلي نظمه صديق مشترك لهما، ومن هنا بدأت علاقة صداقة تجمعهما وتحولت إلى حب، ورغم انتشار وباء كورونا إلا أن علاقتهما مستمرة عبر الهاتف والتطبيقات التي تسمح لهما بالتواصل، إلا أنهما يريدان أن يبقيا العلاقة سرية وبعيدة عن الأعين قدر المستطاع، كما أنهما لا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يجذبا الأنظار، حسب صحيفة "حريات"التركية.

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الصدمة كانت عندما شارك أمس متحول جنسي محادثات بينه وبين كريم، إذ إتضح أنه كان يخون أصلي، مع هذا المتحول.

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من هي أصلي أنفير؟!

هي ممثلة تركية ولدت في لندن وهي الابنة الثانية للعائلة من أب وأم أتراك، أما سبب الولادة في لندن فكان أن والدتها إتجهت لهناك من أجل أن تكمل دراستها، عاشت آصلى في لندن حتى بلغت الـ 12 من عمرها ثم انتقلت مع عائلتها إلى تركيا لتكمل دراستها وتخرجت من معهد بيرا للفنون الجميلة، جامعة حليش قسم مسرح.

بدأت مشوارها الفنى بحصولها على دور مدته دقيقتان في سيت كوم عرض على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ، ثم لعبت دوراً في فيلم قصير اسمه "آينه"، كما أنها قامت بأداء شخصية مينه أراغون في مسلسل "رياح اشجار الحور (سنوات الصفصاف )، وأدت دور البطولة في مسلسل "سمّيني هجران". ولعبت دور البطولة في مسلسل "كن سعيدا هذا يكفيني". و شاركت في بطولة مسلسل "شمس الشتاء".

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