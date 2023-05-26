جيجي حديد بإطلالة ساحرة من تصميم "زاك بوزن " في مهرجان كان السينمائي

تألقت النجمات من كل مكان في العالم باليوم السادس من مهرجان كان بفساتين وإطلالات زينتها البساطة والخطوط المحددة والنظيفة بتصاميم رائعة قدمها أشهر مصممين ومصممات الأزياء من حول العالم كما أثار بعض هذه التصاميم جدلا واسعا حول تصميمها نفسه أو المصمم والدار اللذان قاما بابتكار التصميم.

ميشيل يوه بإطلالة من بالنسياغا

ظهرت النجمة الماليزية ذات الستون عاما والحائزة مؤخرا على جائزة أوسكار 2023 عن فئة أفضل ممثل رئيسي لأدائها بفيلم كل شيء في كل مكان دفعة واحدة لتصبح أول امرأة آسيوية تفوز بهذه الجائزة، في مهرجان كان السينمائي متألقة بتصميم من دار بالنسياغا مستوحى بشكل رئيسي من أرشيف العلامة التجارية وتصاميم كريستوبال للدار.

نسقته مع عقد ضخم بتفاصيل منتظمة من كل من الذهب الأبيض والحجارة السوداء من شوبارد.

جيجي حديد للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي

حضرت عارضة الأزياء جيجي حديد مهرجان كان وللمرة الأولى بفستان من الساتان والكريب جورجيه باللون البيج من المصمم الأمريكي زاك بوزن والذي صمم الفستان خصيصا للعارضة الشهيرة نسقته مع عقد وأقراط أذنين متدلي وإسواره يد وأربعة خواتم من الألماس من توقيع دار ميسيكا.

ناعومي كامبل تدعم ماريون كوتيياغ

حضرت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة بتصميم من دار شانيل العريقة بنوعين قماش من البوبلين الساتاني الأبيض وتفاصيل من القماش المشكوك باللون الماروني والبنفسجي نسقته مع حذاء شانيل "ذا تو توند "مع قصة شعر بغرة تنتصف الجبهة على أسلوب نايومي الشهير وأعربت عن امتنانها الدائم وفخرها بالممثلة الفرنسية ماريون كوتيياغ عن فيلمها في فيلم أحزان الفتاة الصغيرة (Little Girl Blues).

ماريون كوتيياغ بتصميم حصري وبسيط من شانيل

أطلت النجمة الفرنسية المشهورة وصديقة دار شانيل وممثلة عن عطرهم الأيقوني عطر شانيل نمبر فايف بتصميم راقي من الدار بشكل قصة مستوحى من الروب (La Robe) بقماش التويد والصوف البريطاني البكر الناعم نسقته مع حذاء شانيل باللون الفضي والأسود. وحضرت الممثلة لتنوب عن باقي طاقم العمل الذي تغيب عن المهرجان ممثلة عن فيلم أحزان الفتاة الصغيرة الذي استمر الجمهور بالتصفيق بعد انتهائه لمدة خمسة دقائق