إليك قائمة اغاني كأس العالم قطر 2022 الرسمية

أطلقت اغاني كأس العالم قطر 2022 ضمن ألبوم غنائي، يهدف إلى مزج أشكال متنوعة من الموسيقى، وإلى الجمع بين اللاعبين والفنانين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن الموسيقى لغة عالمية يتحدثها الجميع.

وهنا نعرض أبرز الأغاني الرسمية التي أطلقت بمناسبة هذا الحديث العالمي، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر:

اغاني كأس العالم قطر

اغاني كأس العالم قطر - أغنية هيا هيا





أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أولى أغانيه الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022 تحت عنوان "هيَّا هيَّا (نحن أفضل معًا)"، والتي يشارك في أداها النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.



ويشهد الفيديو الموسيقي المصاحب للأغنية، التي تعتبر إحدى اغاني كأس العالم قطر ، التي تعتمد على مؤثرات "R&B" وموسيقى الريغي، على أداء الفنانين الثلاثة مع راقصين في الصحراء وعلى شاطئ البحر ، ويتخلله مشاهد مؤثرة من نهائيات كأس العالم السابقة.



وقالت كاي ماداتي، مدير الشؤون التجاري للـ"فيفا": "من خلال جمع أصوات من الأمريكيتين وإفريقيا والشرق الأوسط، ترمز هذه الأغنية إلى كيف يمكن للموسيقى وكرة القدم توحيد العالم"، مُشيرةً إلى أن الموسيقى التصويرية متعددة الأغاني ستساهم في تقريب الجماهير المتحمسة من روح كأس العالم.



وصرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه سيجري عرض الأغنية للمرة الأولى على الإطلاق في قرعة البطولة، المقرر انطلاقها في الدولة الخليجية بتاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني.



وأعربت الفنانة القطرية عائشة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "إنني محظوظة ويشرفني أن أعيش في هذه الأوقات المثيرة، حيث أشهد وأكون جزءًا من هذا الإنجاز الضخم لبلدي قطر.. إنه حلم تحقق لأشارك في قرعة الكأس النهائية وأكون جزءًا من هذه الأغنية المهمة".



وأشرف على إنتاج الأغنية المنتج السويدي المغربي RedOne، الذي عمل مع فنانين عالميين أمثال المغنية الأمريكية ليدي غاغا ومغنية الراب نيكي ميناج.



اغاني كأس العالم قطر - ارحبو Arhbo النسخة الإنجليزية

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم الأغنية الرسمية الثانية التي تعتبر إحدى اغاني كأس العالم قطر 2022 تحت اسم "ارحبو" Arhbo ، وشارك في أدائها مغني الراب الفرنسي-الكونغولي غيمز والمغني البورتوريكي أوزونا، الذي حصد على عدة جوائز بلاتينية لأكثر الألبومات مبيعًا.



أما بالنسبة لاختيار اسم "ارحبوا" على الأغنية، فهذا المصطلح يعتبر مصطلحًا عاميًا ويقصد فيه الترحيب، وجاء اختيار الكلمة، لأن الأغنية تدعو إلى التآلف والوحدة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر بتاريخ 20 نوفمبر.



وبناءً على الاسم، فإن الأغنية، التي تعتبر إحدى اغاني كأس العالم قطر ، تعكس طيب الترحاب في قطر، كما تستعرض لمحة بسيطة عما سيتوقعه الجمهور.

اغاني كأس العالم قطر - ارحبو النسخة العربية

أصدرت النسخة العربية من أغنية "ارحبو"، وشارك في أدائها الفنان القطري ناصر الكبيسي والفنان السعودي عايض، والفنانة الكويتية حنين حسين، وهي من إخراج محمد الإبراهيم، وإنتاج أستوديوهات كتارا.



وضمت الكلمات عبارات تدعوا للسلام والمحبة والكرم، حيث جاء فيها: "يا دوحة الناس يا حب واحساس حيى يا ذا المحيا..يا دوحة الناس يا حد وقياس غني للعالم هيا".



وأطلقت الأغنية خلال كأس سوبر لوسيل في فترة بين شوطي مباراة الزمالك والهلال.

اغاني كأس العالم قطر - The World is Yours to Take



أصدر مغني الراب الأمريكي ليل بيبي، الحائز على جائزة جرامي، الأغنية الرسمية الثالثة من اغاني كأس العالم قطر 2022، بالتعاون مع شركة "بدويايزر" الراعية للبطولة، والتي تعتبر الأغنية الرسمية الثالثة التي تطلقها الفيفا كجزء من إستراتيجيتها في جمع الفنانين والمعجبين واللاعبين معًا لمشاركة شغفهم من خلال الجمع بين لغتين عالميتين كرة القدم والموسيقى.



وقال ليل بيبي، الاسم الحقيقي دومينيك أرماني جونز: "عندما بدأت الموسيقى في عام 2017، دخلت في حلم أوصلني إلى ما أنا عليه الآن ، وهذا ما أريد أن يشعر به المعجبون عندما يسمعون الأغنية".



وأضاف: "آمل أن يجعلك هذا تشعر وكأنك تخرج إلى أرض الملعب في كأس العالم، وتتحرك نحو أحلامك، مهما كان ذلك يعني لك".



وتبدأ الأغنية بعبارة: "أنا إلى حد بعيد واحد من أكثر العاملين جدية، وأعتقد أن الممارسة تقود للكمال".

اغاني كأس العالم قطر - أغنية Light The Sky

تعتبر أغنية "قناديل السماء" Light The Sky الأغنية الرسمية الرابعة من اغاني كأس العالم قطر ، والتي تعاونت فيها أربع فنانات عربيات وهم: النجمة الكندية ذات الأصول المغربية نورة فتحي، والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والفنانة العراقية رحمة رياض، بالإضافة إلى مغنية البوب والراب المغربية منال بنشليخة.

وصرَّح السيد نادر خياط، المدير التنفيذي للترفيه الإبداعي في الفيفا: "تدعونا أغنية قناديل السماء إلى الغناء معا إن كنّا حقا متحدين، وتُحيي روح الاحتفال الجماعي ببطولة كأس العالم، كما أنها رسالة محفّزة لتقديم بطولة رفيعة المستوى. وترجع جذور هذه الأغنية إلى الشرق الأوسط، وتبرز أول حكام من السيدات يشاركن في كأس العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيصل صداها إلى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء ومن كافة الأعمار".