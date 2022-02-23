الأسود يليق بـ يارا النملة في يوم التأسيس .. والمتابعون " ختمتي الجمال السعودي "

خطفت الفاشونيستا السعودية يارا النملة الأضواء إليها بإطلالتها المبهرة الأنيقة احتفالًا بيوم التأسيس في جلسة تصوير أصيلة.

شاركت يارا النملة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بالأحصنة العربية الأصيلة، وأرفقتهم بتعليق: "لبسنا يوم بديــنا .. ثلاث قرون من الامن والعز و الرخاء".

واختارت النملة لجلسة التصوير ارتداء عباءة سوداء بياقة عالية ومن قماش الشيفون، بينما أسدلت على شعرها شالة سوداء مطرَّزة بالذهبي، وأكملت إطلالتها بالحلي الذهبية.

واعتمدت يارا النملة مكياج من درجات البرونزي، وحددَّت عيونها بالكحل الأسود ورسمة آيلاينر برزت جمالها.

وفي إحدى الصور، تقف يارا أمام حصان أبيض مجدل الشعر تنظر إليه بشموخ، وفي صورة أخرى تميل برأسها ناحية رأس خيل بني.

كما شاركت مجموعة صور مع نورا العيسى التي تألقت بدورها بعباءة أنيقة باللون البيج الباهت.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورات النملة وأبدوا إعجابهم بجمالها، فعلَّقت إحدى المشهورات الكويتيات على صورتها: "شنو هالجمال😍😍😍😍الاسر الخلاب".

وأضافت أخرى: "وش هالجمال وش هالاناقة يا ناس "، وكتبت إحداهن "يارب الجمال 😍❤️ ختمتي الجمال السعودي ماشاءالله للأبد تفوزين ❤️".