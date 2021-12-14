السعودية يارا النملة تحتفل بتخرجها .. وهدية فاخرة بانتظارها

احتفلت خبيرة التجميل ومدوّنة الموضة السعودية يارا النملة بتخرجها من جامعة الأمير سلطان وحصولها على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة تخصص هندسة العمارة.

ونشرت يارا النملة صورًا ومقاطع فيديو من حفل التخريج الذي أقيم في أحد الملاعب الرياضية المهيبة في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت يارا في إحدى الصور وهي تجلس في المدرجات حاملة بالونات الاحتفال بتخرجها وروب التخرج الذي طرزت عليه اسمها الكامل بالخيوط الذهبية.

كما كشفت يارا عن المفاجأة التي كانت بانتظارها في منزلها، حيث كان باستقبالها فرقة سعودية عزفت لها الأغاني التراثية الشهيرة.

كما تلقت يارا العديد من الهدايا بمناسبة تخرجها ومن ضمنها عقد ألماس أنيق نشرت صورته على "إنستغرام".

وتلقت يارا بهذه المناسبة العديد من رسائل التهنئة والتبريك من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بحرصها على تحقيق النجاح في الميدان التعليمي رغم انشغالها في عالم إدارة أعمال المقهى الخاص بها وعملها على مواقع التواصل الاجتماعي مع العديد من الماركات العالمية.

من هي يارا النملة

اسمها الكامل يارا إبراهيم النملة، تبلغ من العمر 27 عامًا وهي من أشهر شخصيات السوشال ميديا في السعودية والخليج العربي.

اكتسبت يارا النملة شهرة باهتمامها بـ الجمال والموضة والمكياج.

حيث حصلت يارا النملة على لقب أجمل فتاة في المملكة العربية السعودية في العام 2019م.

وتحظى يارا النملة بالعديد من الاهتمام من قبل الفتيات في المملكة العربية السعودية وكذلك في الخليج، حيث يتابعها على "إنستغرام" أكثر من مليون شخص.