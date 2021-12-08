يارا النملة تلتقي شبيتها إيرينا شايك في الرياض .. وجمالها يخطف الأنظار

استطاعت خبيرة التجميل السعودية يارا النملة أن تدخل دائرة اهتمام الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، أطلت فيها رفقة شبيهتها عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

‎وقارن الجمهور بين جمال السعودية يارا معتبرين بأنها تشبه العارضة الروسية الى حدٍ كبير خاصة من ناحية العيون ورسمة الوجه.

وانهالت التعليقات على الصورة من المتابعين معتبرين بأن بينهما شبيه كبير للغاية.

وتتواجد عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في السعودية للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم قبل يومين في مدينة جدة.

وحرصت إيرينا على حضور حفل الافتتاح وتألقت على السجادة الحمراء بفستان باللون طويل وبأكمام طويلة، مع فتحة على الظهر.

وأكملت إيرينا إطلالتها بتسرحة شعر بسيطة حيث لملمت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج قوي مع أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم.

يارا النملة

يارا النملة واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة وفتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.

تبلغ يارا النملة 26 عامًا فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، وقد رشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019.

درست يارا النملة الهندسة المعمارية فى جامعة الأمير سلطان، ثم اتجهت للعمل في مجال الموضة والمكياج لذلك أطلقت عملها خبيرة تجميل محترفة بعيدًا عن مجال دراستها.

افتتحت يارا قبل اشهر مقهى خاص بها متخصص في تقديم القهوة مع الماتشا ذات القيمة الغذائية العالية.