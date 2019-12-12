الأميرة النائمة..إليسا تشارك صورتها وهي تحتضن دميتها "ميكي ماوس" وتوجه هذه الرسالة! (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا صاحبة لقب ملكة الإحساس أحدث صورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وظهرت في الصورة نائمة على سريرها ومحتضنة دميتها "ميكي ماوس" وأرفقت تعليق قالت فيه "صباح الخير أحبائي"، لتحصد فيما بعد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وصل إلى 200 ألف إعجاب.

الصورة استفزت البعض، حيث اعتبروا أن إليسا لا تتحلى بالخجل والحياء وظهورها بهذا الشكل لا يتناسب مع ما يحدث حاليًا من تطورات في الثورة اللبنانية والظروف الصعبة التي تمر فيها الدولة، علاوة على ذلك أن هذه الصورة جاءت متناقدة مع ما كانت تقوم إليسا بنشره الفترة الماضية من رسائل وتغريدات حول الأحداث السياسية الأخيرة في لبنان.

وفي ذات السياق، توضيحًا لما سبق حول أسلوب إليسا في النشر، كتبت مؤخرًا تغريدة على تويتر وجهت فيها رسالة إلى إيران، وقالت: " مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان. كلنا عدونا إسرائيل، بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو".

وأضافت إليسا في تغريدتها: "خلي إيران تحارب من إيران، ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان"

مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان. كلنا عدوّنا اسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو. خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان — Elissa (@elissakh) December 10, 2019

الجدير ذكره أن إليسا كانت قد قررت في وقت سابق الابتعاد عن الفن والاعتزال بسبب ما وصفته بأن هناك مافيا في الوسط الفني، وأنها تتعرض للكثير من الضغوط من قبل جهات لم تذكرها، ولكنها عادت لاحقًا وأعلنت أنها بصدد إصدار ألبوم جديد وربما سيكون الأخير لها.

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