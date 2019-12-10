قصة حب جديدة تجتاح حياة حلا شيحة خلف الكواليس..فما حقيقة ذلك؟

استحوذت الفنانة المصرية حلا شيحة مرة أخرى على اهتمام ومتابعة الجمهور لها، خاصة بعد أن ترددت العديد من الأنباء في الأيام الماضية عن دخولها في قصة حب جديدة مع أحد رجال الأعمال المشهورين في مصر ومن أهم المطورين العقاريين هناك.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر صحفية وعدة مواقع تداولت الخبر أن حلا شيحة شوهدت أكثر من مرة داخل مطعم في أحد الفنادق الشهيرة بصحبة رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو أي تفاصيل عنه، وبحسب ما قيل أنه قام بإهداء شيحة فيلا فخمة داخل الـ"كومباوند" الخاص به.

والجدير ذكره أن حلا شيحة أصبحت اسمًا مثيرًا للجدل في الكثير من الأمور، وكل ذلك بدأ بالحدوث معها منذ أن قررت إلغاء اعتزالها للفن الذي دام لأكثر من 12 عام، إضافة إلى تخليها عن الحجاب، وأيضًا ظهورها بإطلالات جريئة في العديد من المناسبات الفنية التي عادت للتواجد فيها.

وشاركت حلا شيحة في موسم رمضان الماضي في أول عمل درامي لها بعد العودة من الاعتزال وهو مسلسل "زلزال"، ومن المقرر أن تشارك في أول عمل سينمائي مع تامر حسني في الفيلم القادم بعنوان "مش أنا".

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