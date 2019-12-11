الممثلة منى فاروق في فيديو جديد مع السُبكي!

ظهرت الممثلة الشابة منى فاروق برفقة المنتج محمد السُبكي أثناء تواجدهما في دبي، وذلك من خلال مقطع فيديو قامت بمشاركته مع متابعيها على حسابها في إنستغرام وحظي باهتمام الجميع، خاصة وأن الفضول تملّك البعض لمعرفة إذا ما كانت ستشارك في عمل جديد.
وتركت منى فاروق تعليقًا على الفيديو الذي نشرته وهي برفقة السبكي وقالت: " منور يا سبكي"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وتساءل البعض: "هل هناك عمل جديد يجمع بينكما؟ أم كانت صدفة؟"
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الجدير ذكره أن منى فاروق ممثلة مصرية شابة عرفها الجمهور من خلال مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال، وأصبحت من بين الأسماء المتعارف عليها في عام 2018 خاصة بعد تورطها في الفيديوهات الإباحية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.
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