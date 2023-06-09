الأمير أندرو شقيق مشاغب يفتعل المشاكل مع الملك تشارلز

أكّدت مصادر ملكيّة مقربة من القصر الملكي البريطاني بان الأمير اندرو يشعر باليأس والإحباط في الفترة الحاليّة خاصة بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية في نهاية العام الماضي 2022.

ومن المعروف أن الملكة الراحلة عانت من مشاكل ابنها الأمير أندرو قبل وفاتها وارتباط اسمه بالعديد من قضايا التحرش الجنسي مما تسبب بفضائح قاسية للعائلة المالكة.

الأمير أندرو يفتعل مشكلة مع الملك تشارلز



وبعد وفاة الملكة إليزابيث رفض الملك تشارلز منح أي جزء من الثروة لأشقائه، مما تسبب باليأس والإحباط والانزعاج بالنسبة للأمير أندرو الذي لم يحصل بدوره على أي شيء من أموال أو ممتلكات والدته.

وطلب الملك تشارلز من الأمير أندرو أن يقوم بتسليم منزله وذلك بعد إصدار قرارات بتجريده من أي مسؤوليات أو ألقاب ملكيّة، إلا ان الأخير رفض هذا الأمر وافتعل خلاف مطالب بضرورة اللقاء مع الملك لمناقشة هذا الأمر.



وكشفت الصحف البريطانية بان الأمير أندرو لم يعد لديه أي مصدر دخل بالإضافة الى أن تجريده من منزله لن يجعله قادر على توفير غيره، وبالتالي فقد يواجه مصيرًا صعبًا دون مساعدة او دعم شقيقه له بأي شكل من الأشكال.



ويشار بان ثروة الملكة اليزابيث انتقلت الى الملك تشارلز تلقائياً لحمايته من الضرائب حيث انه في حالة تقسيمها على الورثة سيكون على العائلة المالكة دفع الضرائب.

والجدير بالذكر أن الملك تشارلز تسلم منصبه رسميًا في حفل تتويج ضخم جدًا حضره العديد من المشاهير والرؤساء اقيم قبل فترة قريبة.