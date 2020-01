من الامير أندرو إلى داعش.. شاهد نكات ريكي غرافيس في حفل غولدن غلوب

استضاف النجم "ريكي غرافيس" حفل توزيع جوائز غولدن كلوب في لوس أنجلوس، وقام بوضع لمساته الخاصة من النكات المضحكة أثناء تقديمه مما جعل الجمهور في حالة ضحك هستيرية.

وقام النجم الكوميدي البالغ من العمر 58 عاماً بإلقاء عدد من النكات المضحكة حول أكثر القصص إثارة للجدل في الوسط الهوليوودي في الوقت الحالي.

وبدأ غرافيس مقدمته بافتتاحية وهو يقول: "دعونا نضحك على نفقتك" حيث تعهّد بعدها بأن يكون الحفل هو آخر استضافة له فقال: "تذكر أننا سنموت جميعاً قريباً، وليس هناك تكمله"، ثم بدأ نكاته على النحو الآتي:

1- على المنتج هارفي وينشتاين

حول أفلام هارفي قال ريكي: "ثاني ظهور سيكون نجم في Netflix's Bird Box، الفيلم هو عبارة عن أناس سيعيشون بالتمثيل بأنهم لا يشاهدون شيئاً، وهو نوع من العمل لدى هارفي وينشتاين"، وأضاف: "لقد فعلت ذلك! لا لم أفعل، لقد فعلت ذلك!".

2- حول الأمير أندرو وليوناردو دي كابريو

ألقى نكتة حول ليوناردو دي كابريو ومواعدته لنساء أصغر منه بكثير فقال: "حضر ليوناردو دي كابريو العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood وفي النهاية مواعدته كانت متأخرة قليلة"، وأضاف: "حتى الأمير أندرو قال مثل هيّا ليو رافق فأنت عمرك 50 عاماً".

3- عن نفاق هوليوود وداعش

وكشف عن نفاق هوليوود بقوله: "هبت آبل من خلال لعبة على التلفاز في برنامج Morning show وهي دراما رائعة عن أهمية الكرامة وفعل الشيء الصحيح من صنع شركة تدير المصانع المستغلة للعمال في الصين"، وأضاف: "أنت تقول إنك استيقظت لكن الشركات التي تعمل فيها كآبل وأمازون وديزني هذا أمر لا يصدق، فإن بدأوا بالبث فأنت تتصل بوكيلك أليس كذلك؟"، وتابع: "إذا ربحت الجائزة الليلة لا تستخدمها كمنصة لإلقاء الخطاب السياسي، فأنت لست في وضع يسمح لك بإلقاء محاضرة أنت لا تعرف شيئاً عن العالم الحقيقي".

