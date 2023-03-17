الأمير أندرو يخرج من المولد بلا حمص.. لن يلمس ثروة الملكة إليزابيث لهذا السبب

كشفت مصادر ملكيّة قريبة من العائلة المالكة البريطانية بأن الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة حالياً هو الوريث الوحيد لثروة والدته الملكة اليزابيث الثانية الراحلة.

الأمير أندرو لن يرث قرشًا من ثروة والدته

وتبيّن وفق مصادر ملكية بان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية قد وقعّت اتفاقية بان ابنها الملك تشارلز هو الوريث الوحيد لممتلكات الملكة وثورتها.

وبالرغم من أن الملكة اليزابيث قد وعدت ابنها الثاني الأمير أندرو بان تترك له إيرادات سنويّة ما يقارب 280000 يورو، إلا ان الأخير لن يستفيد منهم ولن يحصل عليهم أبداً، وذلك بسبب سلسلة الفضائح الجنسية التي تورّط فيها وأدت الى تجريده من ألقابه العسكرية والشرفية، بالاضافة الى طرده من قصر باكنغهام.

وكانت الاتفاقية تنصّ على أن ثروة الملكة اليزابيث بأكملها ستكون لبنها الملك تشارلز الثالث وان لا يتم تقسيمها بين جميع أبنائهم.

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فضائح الأمير أندرو

بدات فضيحة أندروعندما اتهمته امراة تدعى فيرجينا جوفري بالاعتداء عليها جنسياً عندما كان عمرها لا يتجاوز الـ 16 عامًا أي أنها كانت قاصر في تلك الفترة.

كما زعمت مصادر مطلعة وبدلائل قوية بأن الأمير مارس الجنس ثلاث مرات مع فتيات قواصر كان يستخدمهن رجل الاعمال جيفري ابستين في الاعمال الجنسية وتجارة البشر.

وارتبط اسم الأمير أندرو برجل الاعمال جيفري ابستون وفضائحه الجنسية مما جعل العائلة المالكة تهتزّ وأكّدت على تجريد الأمير أندرو من مهامه بأكملها.