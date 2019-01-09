الإعلامية الأردنية رهف صوالحة: سأعود بكم إلى الماضي!

الإعلامية الأردنية رهف صوالحة

تخوض الإعلامية رهف صوالحة تجربة جديدة في تقديم البرامج التليفزيونية، من خلال برنامج "نوستالجيا" والتي تعني الحنين إلى الماضي، المقرر عرضه قريباً عبر شاشة Amman TV.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة عدد من الشخصيات البارزة والمعروفة في أماكن ترتبط مع ذكريات عديدة في ذاكرتهم حيث يتم محاورتهم واسترجاع الماضي الذي رسم مسار مستقبل العديد منهم.

يستضيف برنامج نوستالجيا في حلقاته الأولى ضيوف بارزين منهم دولة الرئيس فيصل الفايز ودولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ودولة طاهر المصري.

كما أكدت صوالحة أن البرنامج مختلف شكلاً ومضموناً عن باقي البرامج التي قدمتها، لافتة إلى سعادتها بتجربتها الجديدة على Amman TV التي تحظى باهتمام شريحة عريضة من الجمهور الأردني.