الإعلامية رنا هويدي..ضحية أخرى في قائمة فيديوهات خالد يوسف الإباحية..إليكم التفاصيل!

الإعلامية رنا هويدي

يبدو أن قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية لم تنتهي حتى الآن، حيث أنه بين الحين والآخر ينكشف الستار عن اسم جديد من المشاهير، وهذه المرة تم إلقاء القبض على الإعلامية رنا هويدي أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد من قبل قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي.

وبحسب تقارير صحفية نقلت من مصادر أمنية أن الإعلامية والمذيعة السابقة لقناة "إم بي سي" كانت على وشك مغادرة البلاد وفي طريقها لانهاء إجراءات السفر للخارج إلّا أن الأمن قام بإلقاء القبض عليها بتهمة تورطها في الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

View this post on Instagram Hair goals A post shared by Rana Heweidy / رنا هويدي (@ranaheweidy) on Dec 2, 2018 at 11:08am PST

الجدير بالذكر أن رنا هويدي ليست الأولى على قائمة ضحايا الفيديوهات الفاضحة للمخرج خالد يوسف، حيث سبقها كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بالإضافة إلى الراقصة كاميليا والفنانة غادة ابراهيم وسيدة الأعمال منى الغضبان، في حين أن خالد يوسف يتواجد حاليًا في باريس منذ بداية فبراير.