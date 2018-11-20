الإعلامية ريهام سعيد تشارك متابعيها صورة ابنتها للمرة الأولى، ماذا قالت عنها؟

الإعلامية ريهام سعيد

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام صورة ابنتها الكبرى أمينة، وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بمشاركة صورًا لأفراد عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركت ريهام تعليقًا على صورة ابنتها قالت فيه: "كل حاجة في حياتي.. بحبك يا نوني"، ونالت صورة أمينة إعجاب الجمهور الذي تفاعل معها بطريقة إيجابية وأشادوا بجمالها وتمنوا لها دوام الصحة والعافية والنجاح في حياتها.

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Nov 12, 2018 at 3:28am PST

وارتدت ابنة ريهام سعيد فستان أسود مكشوف من جهة الأكتاف، وفي بداية الأمر لم يكن الجمهور على دراية بهوية الشابة التي في الصورة، إلّا أن احد المتابعين ترك تعليقًا عرّف فيه عن الفتاة التي بالصورة وقال: "دي امينة بنتها".

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Nov 8, 2018 at 6:13pm PST

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد سبق لها وأن تزوجت 3 مرات، وكانت المرة الأولى وهي في سن الـ19 عامًا، حيث استمرت هذه الزيجة لمدة ثلاث سنوات فقط ونتج عنها 5 أبناء من بينهم يوسف وتيتو وأمينة التي ظهرت معها مرة واحدة عندما كانت في حفل تخرجها في من الثانوية العامة.

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