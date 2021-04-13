الانتقادات تطال أمينة خليل في (خلي بالك من زيزي) في أول حلقاته

تفاجأ الجمهور بلفظ خارج وتحديدًا في الدقيقة السادسة من المسلسل الرمضاني (خلي بالك من زيزي) للنجمة أمينة خليل، حيث عرضت منصة (شاهد)، الحلقة الأولى من المسلسل المقرر اذاعتها اليوم على فضائية (إم بي سي مصر)، حسب صحيفة المستقبل.

ودارت الحلقة حول (زيزي)، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة أمينة خليل وهي تجري متلهفة على إحدى العيادات لمعرفة نتيجة العملية فتعرف أن العملية قد فشلت وأنها ليست حامل.

وتذهب زيزي لزوجها في الجامعة التي يعمل بها كمدرس لتخبره بأنها تريد اجراء العملية مرة أخرى وهي في حالة انهيار وعصبية ليبلغها بأنه لا يريد أن يستكمل حياته معها فتنهار وتقوم بتكسير السيارة لتنتهي الحلقة وهي في بيت أهلها.

مسلسل (خلي بالك من زيزي)، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخي، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.