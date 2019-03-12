التركية إسراء اوغلوا على طريقة سيدات مسلسل باب الحارة.. دخيلكن!

اسراء اوغلو

نشرت الفنانة التركية إسراء أغلو عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو طريف جدًا يجمعها بأصدقاء لها على ما يبدو انهم من سوريا، وظهرت إسراء في الفيديو وهي تضع حجاب باللون الرمادي وتُعيد الجملة التي يقولها أصدقائها باللهجة السورية، إذ قالت اوغلو في الفيديو مع بعض الأداء الكوميدي: "شفت خيال خوفي ما عرفت هو جني والا انسي دخيلكن" لتدخل بعدها اوغلو وأصدقائها في نوبة ضحك.

وتداول جمهور الفنانة التركية في الوطن العربي الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُعلقين أن النجمة التركية ظهرت بشكل طريف.

والجدير بالذكر أن النجمة التركية إسراء اوغلوا حققت شهرة واسعة جدًا في الوطن العربي من خلال المسلسل الشهير "فاطمة" والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة بيرين سات وقدمت شخصية "ميسر".

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