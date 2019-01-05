التركية بورسو كيراتلي تثير موجة من الجدل بجرأة فُستان زفافها!

بورسو كيراتلي

أثارت الفنانة التركية بورسو كيراتلي 29 عامًا ضجة كبيرة بسبب حفل فستان زفافها، إذ اختارت كيراتلي فستان زفاف جريء جدًا، وجاء الفستان قصير جدًا ومع شق كبير من ناحية الصدر وقماش شيفون، كما تميز بوجود حزام على شكل بيبيون، واختارت كيراتلي طرحة طويلة جدًا، فيما تركت شعرها مُنسدلًا مُعتمدة تسريحة بسيطة، وانتعلت كيراتلي حذاء مُختلف يدل على جرأتها.

وتعرضت النجمة التركية كيراتلي لموجة من الهجوم والانتقاد من قبل الجمهور التركي بسبب جرأة فُستانها فيما وصفت بعض ال صحف التركية إطلالتها بـ "الشجاعة".

وتضاربت ردود الفعل بقوة حول فستان كيراتلي في مواقع التواصل الاجتماعي التركية وفي المواقع الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير.

واحتفلت النجمة التركية بورسو كيراتلي بزفافها على المغني سينان أكسيل ليلة رأس السنة في القنصلية التركية بمدينة امستردام الهولندية.

وكشفت بعض المصادر التي تواجدت في حفل الزفاف أن الفستان صدم عريسها أيضًا والذي قال لها قبل تقبيلها خلال الحفل يبدو انك لا ترتدين أي ملابس.