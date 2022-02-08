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التشكيك في وطنية هاني شاكر بعد شرائه جنسية دول الكاريبي.. وهكذا جاء رده!

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 08:49
هاني شاكر
هاني شاكر

أثار الفنان المصري هاني شاكر موجة من الجدل والانتقادات عقب شرائه جواز سفر دول الكاريبي، حيث رأى البعض أنه يتنافى مع مبادئه الأساسية.

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نشرت إحدى الشركات المختصة بمنح جوازات السفر مقطع فيديو لهاني شاكر أثناء إنهائه إجراءات حصوله على جواز سفر عن طريق الاستثمار منتجع "سيكرت باي"  (Secret Bay) في دومينيكا. ، وتتراوح أسعار الجوازات بين 100 إلى 150 ألف دولار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو واختيار شاكر الحصول على الجنسية الكاريبة، وانقسموا بين مدافع ومهاجم، فكتب رجل الأعمال سامي عطية تغريدة، جاء فيها: "هو نقيب المغنواتية الفنان هاني شاكر الوطني جدا جدا ليه بيحاول يشتري جواز سفر دول الكاريبي؟ هي مصر مزعلاك في إيه يا فنان؟ إيه الى في الكاريبي ومش لاقيه في مصر".

وعلَّقت إحداهن مدافعة: "اعتقد المشاهير زي عادل امام وهاني شاكر بياخدو التاشيرات بكل سهوله غير المواطن العادي ف هاني شاكر مش محتاج جنسيه عشان يقدر يسافر اي بلد هو اخدها عشان غرضه هو الاستثمار والجنسيه هتسهل عليه حاجات كتير مع حكومة البلد دي".
وعلَّق آخر: "كل واحد حر، لماذا التدخل فى شؤون الناس؟؟".

 

هاني شاكر يرد على الهجوم

ردَّ هاني على الهجوم الشرس الذي تعرض له، وأكد أن حصوله على جنسية دول الكاريبي لا يعني تخليه عن الجنسية المصرية، وصرَّح في إحدى اللقاءات الصحفية أنه يعتز بمصريته وأنه مواطن مصري.

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مميزات جواز دول الكاريبي

يوفر جواز سفر دول الكاريبي لحامله مميزات عدة من بينها دخوله 150 دولة حول العالم دون تأشيرة من بينها المملكة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن الحصول على جواز السفر بغرض الاستثمار لا يتطلب مؤهلات معينة لحامله أو اختبارات خاصة باللغة، بالإضافة إلى ضمانه العيش بصورة قانونية في أي من بلدان الكاريبي وهي: جزيرة سانت كيتس ونيفيس ، وجرينادا، جمهورية الدومينيكا، سانت لويسا، وأنتيجو وباربودا.

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