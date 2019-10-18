التصريح الأول لياسمين رئيس حول طلاقها من هادي الباجوري

انتشر خبر انفصال ياسمين رئيس عن زوجها المخرج هادي الباجوري بسرعة كبيرة، وذلك عقب نشرها لتغريدة غامضة، أصابت الجمهور بالحيرة والقلق.

و كتبت ياسمين رئيس في تغريدتها المحيرة: (في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي. #كشك_الورد)، لتنهال عليها التعليقات متسائلة عن أسباب انفصالها عن زوجها خاصة وأنهما يظهران دائماً في حالة حب حقيقية.

وعندما فوجئت النجمة المصرية بالتناول الخاطئ لتغريدتها، نشرت تغريدة أخرى تعقيباً على ما يتم تداوله، حيث كتبت: (من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش.. ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم. شكراً).

يُذكر أن ياسمين رئيس تقوم حاليًا بتصوير دورها فى فيلم (لص بغداد) مع الفنان محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.