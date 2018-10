التعليق الأول من شيماء سيف بعد حفل زفافها

View this post on Instagram

احلى يوم فى حياتى الحمد لله رب العالمين شكرا من قلبى لكل حد ساعدنا ان فرحنا يبقى حلو كده ولكل حد نورنا وكمل فرحتنا بوجوده وعقبال عندكم جميعا ويارب يسعد قلوبكم كلكم

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on Oct 21, 2018 at 8:44am PDT