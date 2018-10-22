التعليق الأول من شيماء سيف بعد حفل زفافها

شيماء سيف

بعد انتهاء حفل الزفاف الأسطوري وبحضور نخبة من نجوم الفن في مصر، أعربت الفنّانة شيماء سيف عن سعادتها البالغة وفرحتها بأن كل شيء كان على أكمل وجه، وتوجّهت بالشكر إلى كل أصدقائها وكل من ساندها في هذا اليوم الهام والخاص بها.

ونشرت صورة عبر حسابها على موقع إنستغرام من حفل الزفاف مع زوجها المخرج محمد كارتر وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: "احلى يوم فى حياتى الحمد لله رب العالمين شكرا من قلبى لكل حد ساعدنا ان فرحنا يبقى حلو كده ولكل حد نورنا وكمل فرحتنا بوجوده وعقبال عندكم جميعا ويارب يسعد قلوبكم كلكم".

وأضاف العديد من الفنّانين البهجة والسرور للحفل، وذلك من خلال غنائهم لبعض الأغنيات الخاصة بهم، حيث قام محمد رمضان بغناء أغنيته المشهورة "نمبر وان" وأشعل الأجواء بين الحاضرين، وأيضًا تقدّم فيما بعد كل من محمد حماقي ودنيا سمير غانم وقاموا بإهداء بعض الأغنيات للعروسان.

الجدير بالذكر، أن الفنّانة المرحة شيماء سيف بدأت بتقديم برنامجها الجديد "Miss understand" الذي يُعرض على قناة "ON E" مساء كل جمعة، واستطاعت تحقيق أكثر من 12 مليون مشاهدة في الحلقة الأولى فقط، ويقوم البرنامج على فكرة عمل مقالب في الأطفال من خلال وضعهم على جهاز كشف الكذب.