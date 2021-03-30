  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. التفاح الحرام يعيد شخصية رئيسية من المواسم السابقة..والجمهور يخمن!

التفاح الحرام يعيد شخصية رئيسية من المواسم السابقة..والجمهور يخمن!

منشور 30 آذار / مارس 2021 - 11:17
التفاح الحرام
التفاح الحرام

ما يزال المسلسل التركي التفاح لحرام يتصدر حديث الجمهور ويحقق ريت عالي بالرغم من المنافسة الشديدة التي تجمعه بباقي الأعمال التركية.

مع عرض حلقة جديدة أمس أطلقت شركة الإنتاج تصريح زاد حماس الجمهور حول عودة إحدى الشخصيات من المواسم السابقة لتبدأ التخمينات من قبل الجمهور الذي فضل أن تكون هذه الشخصية زوج أندر السابق "كايا" الذي تم إنهاء دوره بالسفر خارج البلاد أو حبيب يلديز "كريم" الذي تم زجه بالسجن بسبب الإختلاس المالي ضمن أحداث العمل. في نفس الوقت استبعد الجمهور أو بالأحرى لم يفضل عودة شخصيات أخرى مثل أبناء شخصية خالد أو حتى ابن أندر من كايا.

بحسب المصادر أن كايا والذي هو الممثل التركي باريش كيليتش قد كانت هنالك مناوشات بينه وبين شركة منتجة بغاية المشاركة في عمل جديد مما يرجح الكفة نحو الممثل جوكهان ألكان بشخصية كريك والذي لم يتعاقد على أي عمل.

يذكر أن جوكهان يعيش قصة حب مع الممثلة نسرين  جواد زاده التي لها دور رئيسي في مسلسل التفاح الحرام بشخصية "شاهقة" وقد سبق وجمعتها عدة أدوار مع جوكهان قبل أن تشتعل شرارة الحب بينهما ويعلنا الأمر رسمياً.

بالحديث عن حلقة أمس فقد تمكنت الحلقة من تحقيق ريت وصل لـ 7.42 ضمن إرتفاع بسيط عن الحلقة التي سبقتها وكانت المفاجأة هي القفلة الخاصة بالحلقة والتي أنهت فيها شاهقة شخصية الرئيس حسن علي عن طريق وضع السم في الطعام كما اعتادت أن تفعل مع أزواجها السابقين.

من جهة أخرى، كان هناك خبر سعيد لعشاق العمل بعد أن تم تأكيد عن وجود جزء جديد والذي سيكون الخامس، ومن المتوقع أن يكون ختام الحلقات القادمة من الجزء الحالي بمشهد درامي بعد تأكيد أن إحدى الشخصيات سينتهي دورها بطريقة مميتة.

للمزيد من قسم الترفيه:

المثلية الجنسية تجمع جان يامان وبوراك دينيز!
المعجبة التي هاجمت كاظم الساهر على المسرح.. هذا ما فعلته اليوم!
حبيب منة عرفة يعلن ارتباطه من ملكة جمال مصر!

كلمات دالة:التفاح الحراممسلسل التفاح الحرامريت التفاح الحرامأبطال التفاح الحرام

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...