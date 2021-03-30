المثلية الجنسية تجمع جان يامان وبوراك دينيز!

شغف المهنة والرغبة في تقديم كل ما هو جديد تدفع بعض المشاهير للدخول في صراعات مع القيم وحتى مع الجمهور لإثبات وجهة نظر معينة هم مقتنعون بها.

ويعتبر موضوع المثلية الجنسية من أبرز المواضيع المثيرة للجدل وهو نفس الموضوع الذي جمع بوراك دينيز بـ جان يامان، إذ أن الأخير كان من المفترض أن يشارك في بطولة عمل إيطالي يحمل إسم "The Ignorant Fairies" إلا أنه قرر الإنسحاب منه بسبب دور مثلي الجنس الذي سيؤديه في العمل الدرامي وفي نفس الوقت قيل أن سبب الانسحاب هو إنشغاله بتصوير عمل إيطالي آخر.

بعد انفصال جان يامان بسبب ارتباطه بمسلسل اخر، المخرج فيرزان اوزبيتيك يتفاوض مع بوراك دينيز لبطولة المسلسل الايطالي The Ignorant Fairies الذي يجهزه من 8 حلقات لمنصة ديزني بلاس pic.twitter.com/jzSPxF4kle — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 29, 2021

الدور الذي رفضه جان قبل به النجمة التركي بوراك دينيز وتم مشاركة تأكيد الخبر عبر حساب المسلسل في إنستقرام وقيل أن بوراك بالفعل قد بدأ تصوير العمل المكون من 8 حلقات وسيعرض من خلال منصة ديزني بلس للأعمال الأصلية.

بالحديث عن بوراك فهو يعيش حالياً نجاح مسلسله الأخير "مرعشلي" الذي يجمعه بالممثلة التركية "إلينا بوز" والذي تدور قصته حول جندي سابق يلقب بـ "المرعشلي"، الذي بعد تركه وحدة القوات الخاصة افتتح متجر لبيع الكتب المستعملة، وهدفه الوحيد في الحياة إعادة ابنته المريضة إلى الحياة إلا أن ينقذ حياة "ماهور توريل" فتصبح مصائرهم مرتبطة معًا.

العمل الجديد بالرغم من نجاحه قيل أنه سبب مشكلة بينه وبين حبيبته عارضة الأزياء ديدام سويدان بسبب غيرتها على آثر جلسة تصوير جريئة خضع لها بطلا المسلسل، وأكدت الأخبار المتداولة أن إلينا قامت بطرد بوراك من منزلها حيث يقيمان، واثناء محاولة بوراك الدفاع عن نفسه تصرف الجيران بسرعة واتصلوا بالشرط بسبب الضجة في البناء.

مع تداول الاخبار بشكل كبير خرجت حبيبة الممثل عن صمتها وعلقت عن طريق فيديو شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه "الحقيقة الوحيدة في الخبر بأكمله هي أننا أنا وبوراك في علاقة معاً.. وبقية الخبر: لفق بقدر ما تستطيع، كم هذا عجيب وبدون دليل أو إثبات".

يذكر أن بوراك كان قد انفصل عن الممثلة التركية بشرى ديفالي بعد مرور 3 سنوات على ارتباطهما، وسارعت الصحف التركية بالتأكيد أن سبب الانفصال هو خيانته لها على الرغم من أن بشرى نفت أخبار الخيانة وأكدت أن علاقتهما تحولت لصداقة ولا يوجد أي شيء آخر.

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