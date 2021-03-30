حبيب منة عرفة يعلن ارتباطه من ملكة جمال مصر!

في الفترة الماضية تم تداول اسم علي الغزلان على أنه حبيب الفنانة المصرية الشابة منة عرفة.

وانتهت علاقة الثنائي بالغاء متابعة بعضهما وحذف الصُور التي كانت تجمعهما ليأتي ارتباط علي مؤكدًا انتهاء علاقتهما.

وأعلن علي منذ ساعات ارتباطه رسمياً بملكة جمال مصر لعام 2017 والتي تدعى فرح شعبان، وقد شارك الخبر السعيد بمجموعة صُور أرفقها تعليق جاء فيه "طلبت من ربنا سنده صغيره ، بعتلي جبل كبير اتسند عليه".

يذكر أن أخبار ارتباط الثنائي علي ومنة كانت قد انتشرت بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، مما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها".

كما أطل الثنائي بعدها بفيديو كليب جديد مع الفنان المصري حمادة هلال والذي مثلت معه سابقاً وهي طفلة بفيلم "الحب كده" عام 2007 وحمل عنوان "جمالها" وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة في فترة قصيرة.

وكانت منة منذ أيام قد أثارت الجدل بعد أن شاركت فيديو من داخل سيارتها تتحدث فيه عن الحسد، إذ أكدت أنها تعرّضت إلى مشاكل متتالية في الأيام الماضية وأصيب بحروق في يدها بالإضافة إلى مشاكل في الغدة، واضافت أنها تستعد لإجراء أشعة على المخ وأن كلابها أيضاً حالتهم الصحية غير جيدة مُطالبة الأشخاص الذين يركزون في تفاصيل حياتها الشخصية بالتوقف عن تخيل أن حياتها جيدة.

أما فيما يتعلق بالتمثيل، فقد شاركت مجموعة صُور لها من مسلسل "وراء كل باب" ضمن حكاية "شنطة سفر" حيث أدت مشهد إنتحار في أحداث العمل، وعلقت على الصُور بـ "مشهد الانتحار من حلقة امبارح قولولي رايكوا".

أما عن قصة المسلسل فهو يتكون من سلسلة من الحكايات المنفصلة الاجتماعية الدرامية، وأولها حكاية "مالناش إلا بعض" عن سيدة مصابة بمرض الكورونا، و تعتكف في البيت، ويتواجد في القصص عدد من الوجوه من بيهم صابرين، ياسر فرج، يوسف عثمان، هايدي رفعت وغيرهم.

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