التونسيون عى موعد مع راغب علامة في عيد الحب

يستعد المطرب راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الحب، وذلك مساء يوم السبت الموافق 15 من شهر فبراير/شباط المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس.

و من المقرر أن يقدم راغب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

من ناحية أخرى، ستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان (كان غيرك أشطر) و التي يقدمها يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.