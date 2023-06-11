الجمهور يتفاعل مع اصابة فريد في نهاية الموسم الأول من "طائر الرفراف".. هل تنتهي شخصيته؟

تسببت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من المسلسل التركي "طائر الرفراف" التي عرضت يوم الجمعة الماضية بضجة كبيرة بين جمهور العمل ورواد السوشال ميديا بسبب أحداثها الصادمة والمفاجئة.

ردّة فعل الجمهور حول أحداث نهاية الموسم الأول من "طائر الرفراف"



تسببت الأحداث الصادمة في نهاية الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف بصدمة كبيرة والعديد من الأسئلة بين جمهور العمل، الذين عبروا عن قلقهم لما قد تؤثر عليه هذه الأحداث على الموسم الثاني.

واعتبر الجمهور ان النهاية جاءت تقليدية جدًا، حيث بات صناع الأعمال التركية ينتهجون نفس الأسلوب في نهاية الموسم الأولى لتشويق الجمهور، وذلك من خلال إصابة البطل وترك تساؤل بين الجمهور حول "هل مات البطل أم لا؟".

وأشار قسم كبير ان نهاية الموسم الأول تشير إلى انتهاء العديد من الشخصيات في الموسم الثاني وتشير الأحداث إلى عدم تواجدهم منهم شخصية الجد هاليس، والعمة خديجة، بالإضافة إلى شخصية بيلين.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطائر الرفراف"



تداول المتابعون مقطع فيديو للحقة الأخيرة من مسلسل "طائر الرفراف" والذي احتوى على الكثير من الأحداث حيث كان فريد وسيران يحاولان الهرب.



وفي لحظة هروب فريد وسيران وامساك فريد بيد سيران هاجمه طارق من الخلف وأطلق النار عليه ليقع فريد على الأرض دون الكشف عن مصيره.



وأثار مشهد انهيار سيران بعد إصابة فريد ومحاولتها ايقاظه بشتى الطرق الكثير من التعليقات، وبالرغم من التساؤلات العديدة حول مصير فريد في الجزء الثاني إلا أن العديد من الجمهور أكّد عودته مشيرين أنه البطل الرئيسي في العمل وانتهاء شخصيته ليس منطقيًا.