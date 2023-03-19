نجم مسلسل طائر الرفراف يغازل مشهورة تركية.. والأخيرة تعلّق "لايزال لديك أمل؟"

وضع النجم التركي أوموت جيزير نجم مسلسل طائر الرفراف الذي يعرض حاليًا، نفسه في موقف محرج، بعد قيام نجمة سوشال ميديا شهيرة بنشر محادثات جمعتهما.

أوموت جيزير نجم طائر الرفراف في موقف محرج

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والتي تُدعى "سينال كايا" عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل "انستغرام" صور لمحادثات خاصة بينها وبين النجم التركي الشهير "أوموت جيزير" بهدف إحراجه.

وكان نجم مسلسل "طائر الرفراف" قد أرسل مجموعة من الرسائل الخاصة الى سينال غازلها من خلالها ومدح جمالها فقال في الرسالة الأولى معلّقاً على صورتها: "ماذا أقول غير عسى أتمنى أن لا تصيبك العين".

وتبيّن بأن سينال لم تردّ على تعليق أوموت على صورتها لكن النجم التركي لم يستسلم وقام بالتعليق مرة أخرى على صورة ثانية لها وقال فيها: "أنا لا أستطيع تخطّي مدى جمال ضحكتك".

ووضعت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي النجم التركي أوموت في موقف محرج بعد نشرها للمحادثة وعلّقت عليها بالققول: "هل لا يزال لديك أمل؟".

أوموت جيزير بطل مسلسل طائر الرفراف

يشار بان النجم التركي الشهير "أوموت جيزير" عُرف في تركيا والوطن العربي بشخصية يوسف في المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف".

وجسّد اوموت شخصية يوسف وهو الحبيب السابق للشخصية الأساسية سيران والذي كان على علاقة معها في بداية المسلسل ولكنّه تخلّى عنها عندما أمر والدها بزواجها من فريد.